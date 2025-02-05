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Зеленский рассказал, о чем не хотел бы даже думать

Зеленский: я не хотел бы даже думать, что будет с Украиной без помощи США
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что даже мысль о прекращении американской помощи для него неприемлема, так как в таком случае Вооруженные силы страны не смогут противостоять России. Его слова передает УНИАН.

«Я не хотел бы даже представлять, что произойдет, если война продолжится, но уже как противостояние Украины и России без участия США. Сегодня я не готов делать прогнозы или выводы на этот счет», — отметил Зеленский.

Глава государства назвал гипотетическое прекращение поддержки со стороны Вашингтона «чрезвычайно рискованным» шагом, который ослабит обороноспособность Украины.

«Это однозначно подорвет наш военный потенциал. Мы станем слабее, и я не уверен, сможем ли удержать фронт», — добавил он.

При этом Зеленский выразил благодарность США за текущую помощь, однако уточнил, что обсуждать новые пакеты поддержки пока преждевременно. Он также сообщил о надежде на «контакты и переговоры» с представителями команды экс-президента США Дональда Трампа для укрепления двустороннего взаимодействия.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

Газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к полезным ископаемым в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Ранее в Совфеде заявили, что у России нет запретов на переговоры с Зеленским.

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