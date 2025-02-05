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Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности

РФ сможет применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию
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Министерство обороны РФ

Ядерное оружие России может быть применено в случае, если против РФ или Белоруссии будет применено обычное вооружение, представляющее угрозу суверенитету. Об этом говорится в законопроекте о ратификации договора между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, опубликованном в электронной базе Госдумы.

«Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности», — сказано в документе.

Согласно законопроекту, в случае, если Россия или Белоруссия столкнутся с угрозой, они незамедлительно начнут консультации для выработки совместного ответа. В документе также говорится, что в соответствии с некоторыми договоренностями между сторонами, на территории Белоруссии могут быть созданы военные и другие объекты РФ, а также размещены ее воинские подразделения. Это призвано отразить и предотвратить акты агрессии в отношении Белоруссии.

5 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Владимир Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.

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