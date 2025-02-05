На Западе указали на панику в США из-за одного решения Трампа

В Соединенных Штатах наблюдается паника из-за остановки деятельности Агентства по международному развитию (USAID). Об этом на своей странице в соцсети Х написал финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Полная паника», — написал Малинен.

Так он прокомментировал заявление конгрессмена-демократа Брайана Шаца о том, что он будет блокировать всех кандидатов Дональда Трампа на должности в Госдепартамент до возобновления работы USAID.

Накануне штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации президента США. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Агентство отказывалось раскрывать Белому дому детали расходования бюджетных средств.

Позднее стало известно, что Трамп планирует объединить закрытое агентство USAID с Государственным департаментом и сократить численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее в конгрессе США забили тревогу из-за ликвидации USAID.