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В конгрессе США забили тревогу из-за ликвидации USAID

Конгрессвумен Омар: ликвидация USAID ставит под угрозу американцев по всему миру
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Cheryl Ravelo/Reuters

Член палаты представителей, демократ от штата Миннесота Ильхан Омар заявила, что ликвидация Агентства США по международному развитию (USAID) подвергает опасности американцев по всему миру и может напрямую угрожать их жизням. Ее слова приводит The Hill.

По ее словам, уровень неуважения администрации Трампа преступен, поскольку по всему миру у USAID есть группы реагирования на кризисные ситуации, которые полагаются на доступ к электронной почте и приложениям, использующимся в случае опасности. Теперь же доступ к ним закрыт, указала Омар.

«Американцы, работающие на американское правительство, могут пострадать в некоторых из тех стран, в которых они действуют. Таким образом, это не только незаконный шаг Илона Маска и администрации Трампа по изъятию и уничтожению американской помощи, но и фактически ставит под угрозу американцев по всему миру», — сказала конгрессвумен.

Накануне штаб-квартира USAID в Вашингтоне была закрыта по решению администрации президента США.

Позднее стало известно, что Трамп планирует объединить закрытое агентство USAID с Государственным департаментом и сократить численность сотрудников ведомства, при этом оно останется организацией по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее в ООН прокомментировали закрытие USAID.

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