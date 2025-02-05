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Украина хочет предложить США сделку по энергетике

Politico: Киев предлагает Вашингтону сформировать вклад в энергетику Украины
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Shannon Stapleton/Reuters

Киев предлагает Вашингтону сформировать коммерческий вклад в энергетический сектор Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на письмо украинского министра энергетики Германа Галущенко.

«В письме Галущенко сказал, что Украина готова работать с администрацией [президента США Дональда] Трампа, чтобы придать форму стратегическому, коммерческому вкладу США в энергетический сектор Украины», — говорится в публикации.

По данным издания, у страны есть одни из крупнейших в мире запасов нефти, газа, урана и других ресурсов. Politico также утверждает, что письмо от Галущенко получил американский министр энергетики Крис Райт. В письме выражалась благодарность Вашингтону за стратегическое сотрудничество с Киевом.

До этого президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По словам американского лидера, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

В свою очередь политолог Марат Баширов заявил, что США не смогут добывать полезные ископаемые на Украине без согласия России. Эксперт пояснил, что Киев и его западные партнеры могут строить любые планы, но решающее слово за Москвой.

Ранее стало известно, как Зеленский «пытается продать Трампу воздух», обманывая США.

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