Рогов: Зеленский обманул Трампа по вопросу о редкоземельных ресурсах для США

Украинский лидер Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, предлагая Штатам редкоземельные металлы с территории Украины, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман… разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет», — обратил внимание он.

По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в ходе СВО.

До этого газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Отмечалось, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе испугались потерять «огромную сокровищницу» ресурсов Украины.