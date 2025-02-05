Трамп рассказал, каким хочет видеть Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Иран «великой и благополучной страной». Глава государства опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я хочу, чтобы Иран был великой и благополучной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие», — отметил он.

4 февраля американский лидер подписал указ о восстановлении максимального давления на Тегеран со стороны Вашингтона. При этом президент выразил надежду, что США не придется часто прибегать к данному инструменту.

Позже ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Как он сказал, новая попытка Трампа оказать давление на Исламскую Республику обернется провалом точно так же, как это было во время его первого президентского срока.

Также глава внешнеполитического ведомства назвал беспочвенными опасения американского лидера по поводу появления у Тегерана ядерного оружия. Он пояснил, что Иран остается привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и фетве верховного лидера страны Али Хаменеи, запрещающей производство таких видов вооружения.

Ранее в Кремле оценили решение США восстановить максимальное давление на Иран.