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Посол оценил попытки вербовки российских дипломатов в Польше

Посол Андреев: спецслужбы Польши безуспешно пытались вербовать дипломатов РФ
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Спецслужбы Польши после единичных попыток убедились в безрезультатности вербовки российских дипломатов. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«Единичные такие случаи были, но, видимо, их безрезультатность не располагает наших непартнеров к новым подходам», — заявил он.

По словам Андреева, западные спецслужбы безуспешно пытались вербовать российских представителей посольства.

В ходе этого интервью посол прокомментировал свой вызов в польский МИД из-за якобы имевшего место инцидента, когда российская ракета находилась в польском воздушном пространстве 39 секунд, а затем вернулась на территорию Украины и поразила цель. По его словам, несмотря на многократно звучавшие обвинения, Польша ни разу не предоставила доказательств нарушения воздушного пространства со стороны российских Воздушно-космических сил.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в том случае, если Польша отнимет собственность министерства иностранных дел России на территории республики, Москва примет соответствующие и взаимные меры.

Ранее Польшу предупредили о фатальных последствиях участия в конфликте на Украине.

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