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Песков предупредил Польшу о последствиях в случае отъема имущества МИД

Песков: РФ примет меры в том случае, если Польша отнимет собственность МИД
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В том случае, если Польша отнимет собственность министерства иностранных дел России на территории республики, Москва примет соответствующие меры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается Польши, естественно, мы будем принимать все возможные меры. В самой Польше, наверное, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы. Но, конечно, меры взаимности здесь неизбежны, в случае если какие-то действия будут предприниматься польской стороной», — заявил Песков.

До этого посол России в республике Сергей Андреев заявил, что власти Польши хотят получить еще несколько объектов российской недвижимости.

3 марта 2022 года российский посол в Польше сообщил о заморозке счетов посольства в Варшаве и изъятии российской недвижимости, в частности здания, в котором проживали дипломаты. В ответ на это власти РФ заблокировали счета посольства Польши в Москве.

В апреле 2023-го Андреев сообщил об изъятии прокуратурой Польши денег со счетов дипмиссии и торгового представительства России. Средства дипломатов в долларах США и в польских злотых перевели из банка Santander на счета прокуратуры. Как уточнила польская газета Rzeczpospolita, были изъяты почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. Тогда же власти Варшавы прибыли в школу при российском посольстве, заблокировали ворота и начали процесс изъятия здания. Посольство России передало в МИД Польши ноту протеста и заявило, что готово к разрыву дипломатических отношений.

Ранее в Европарламенте испугались Путина «у ворот Польши, Балтики и Германии».

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