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Посол опроверг обвинения Польши в нарушении воздушного пространства ВКС РФ

Посол: Польша не предоставила доказательств нарушения воздушного пространства
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РИА Новости

Несмотря на многократно звучавшие обвинения, Польша ни разу не предоставила доказательств нарушения воздушного пространства со стороны российских Воздушно-космических сил. Об этом РИА Новости заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«Ни разу каких-либо доказательств нам так и не предъявили», — заявил Андреев.

Так российский дипломат прокомментировал свой вызов в польский МИД из-за якобы имевшего место инцидента, когда российская ракета находилась в польском воздушном пространстве 39 секунд, а затем вернулась на территорию Украины и поразила цель. Тогда Андреев отказался ехать в польское внешнеполитическое ведомство, утверждая, что у Варшавы нет доказательной базы.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в том случае, если Польша отнимет собственность министерства иностранных дел России на территории республики, Москва примет соответствующие и взаимные меры.

Ранее в Европарламенте испугались Путина «у ворот Польши, Балтики и Германии».

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