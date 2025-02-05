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Польшу предупредили о фатальных последствиях участия в конфликте на Украине

Посол Андреев: участие Польши в конфликте на Украине станет самоубийством
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Artur Widak/Global Look Press

Наращивание вооружений со стороны Польши является неоправданным и бессмысленным шагом, а участие Варшавы в украинском конфликте станет самоубийством для Польши. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«На публику эти приготовления, естественно, оправдываются «российской угрозой»», - подчеркнул он.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия на Польшу «нападать не собирается», поэтому траты в этой стране на милитаризацию бессмысленны.

Андреев подчеркнул, что, если Польша собирается по-настоящему принимать участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, то это путь к самоликвидации.

До этого глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что отправку польского военного контингента на Украину трудно себе представить.

При этом Польша оказалась в ряду тех стран, которые в январе 2025 года пообещали увеличить поддержку Киева. Сообщалось, что Германия, Польша, Франция, Италия и Великобритания объявили о дальнейшей поддержке Украины поставками оружия и необходимых материалов.

Ранее Медведчук рассказал о скором распаде Украины.

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