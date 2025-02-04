Финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предостерег НАТО от силового разрешения конфликта на Украине. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Думаю, что было бы серьезной ошибкой со стороны президента Трампа стремиться к миру на Украине неоконсервативным путем, то есть миром через силу. <...> Теперь становится ясно, что главная цель глобалистов — раскол России», — считает Малинен.

Он назвал НАТО подразделением «военно-промышленного комплекса и бог знает каких еще зловещих организаций», а также усомнился в оборонительной цели альянса. Эксперт указал, что «глубинное государство НАТО» и военно-промышленный комплекс находятся в глубоком консорциуме в войне против России.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что звучащие заявления о необходимости завершения конфликта на Украине указывают на позитивную динамику к его разрешению.

В то же время член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что если Россия остановится на достигнутых рубежах и не будет настаивать на реализации всех целей СВО, то в ближайшие годы начнется кровавая и жестокая война.

Ранее на Западе назвали срок завершения конфликта на Украине.