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Политолог назвал отличие в подходах Байдена и Трампа к Украине

Политолог Блохин: с приходом Трампа подход США к Украине изменился
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Evan Vucci/AP

С приходом к власти Дональда Трампа подход США к конфликту на Украине заметно изменился. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Когда президентом был Джо Байден, США рассматривали Украину как инструмент по сдерживанию России. Вашингтон рассчитывал нанести нам стратегическое поражение. Сегодня Трамп говорит уже о заморозке конфликта, отмечая желание США разрабатывать на Украине месторождения редкоземельных металлов», — сказал Блохин.

Очевидно, что Трамп начинает прямо озвучивать выгоды, которые США должны получить в будущем, добавил эксперт.

Накануне Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о возможной сделке между Трампом и Путиным по месторождениям на Украине.

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