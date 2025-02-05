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Трамп задумал гибридную войну против одной из стран Ближнего Востока

Аналитик Модаббер: Трамп намерен вести с Ираном гибридную войну
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен вести гибридную войну против Ирана, вводить санкции против Тегерана и развивать пропагандистскую кампанию, направленную против республики. Об этом в беседе с ТАСС заявил иранский политолог, специалист по вопросам безопасности профессор Рухолла Модаббер.

«Трамп будет использовать инструменты гибридного военного противостояния с Ираном, всестороннего санкционного давления и широкой подрывной пропагандистской кампании против исламской республики», - подчеркнул аналитик.

По словам Модаббера, единственным путем для Ирана в сложившейся международно-политической ситуации остается развитие сотрудничества с дружественными странами, к примеру, с Россией.

Трамп 4 февраля подписал указ о применении «максимального» давления на Иран. Комментируя свое решение, он выразил надежду, что американским властям не придется часто прибегать к этому инструменту.

После этого министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что новая попытка Трампа оказать на Иран «максимальное давление» обернется провалом, как и во время его первого срока на посту главы государства.

По его словам, у американского лидера нет никаких оснований, чтобы беспокоиться о получении Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что его страна остается привержена Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее Песков оценил указ Трампа о давлении на Иран.

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