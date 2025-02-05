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В США заявили, что Зеленский не даст Трампу ресурсы Украины по одной причине

Джонсон: Зеленский не предоставит Трампу ценные металлы из-за потерь территорий
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Shannon Stapleton/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет выполнить требование президента США Дональда Трампа по предоставлению Штатам доступа к украинским редкоземельным ресурсам. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Так что, какую бы сделку вы ни заключили с Зеленским, он не сможет выполнить свои обещания и предоставить вам все необходимые редкоземельные металлы», — подчеркнул он.

По словам бывшего сотрудника американских спецслужб, все дело в том, что в основном запасы редкоземельных металлов расположены на территории новых регионов России.

До этого глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, предлагая Штатам редкоземельные металлы с территории Украины, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось.

Газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Ранее на Западе испугались потерять «огромную сокровищницу» ресурсов Украины.

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