В Кремле не видели заявлений о размещении войск НАТО в Гренландии

Песков заявил, что в РФ не слышали о размещении армии НАТО в Гренландии

Российская сторона не слышала официальных заявлений о размещении войск НАТО в Гренландии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких-либо заявлений на этот счет. К самим публикациям никак не относимся», — заявил он.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в Европе якобы обсуждается такая идея.

До этого немецкая газета Der Spiegel писала, что правительство Германии готово изучить вопрос размещения войск Североатлантического альянса в Гренландии из-за интереса президента США Дональда Трампа к этому региону. Председатель комитета ЕС по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что идея о постоянном присутствии НАТО на территории острова правильная.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии.