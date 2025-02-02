Вэнс заявил о «воплях» Европы из-за территориального интереса США к Гренландии

Президент США Дональд Трамп проявит территориальные интересы своей страны к Гренландии, несмотря на возражения со стороны государств Европы. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

По его словам, «многие не ценят» этот остров. Он, как отметил политик, «действительно важен» для национальной безопасности Соединенных Штатов. Вместе с тем он обратил внимание, что рядом с Гренландией находятся морские пути, которые используют Россия и Китай.

Он сказал, что Дания «не справляется со своей работой и не является хорошим союзником» США.

«Поэтому нужно спросить себя, как мы собираемся решить эту проблему, обеспечить свою национальную безопасность, если это означает, что мы должны проявить больший территориальный интерес к Гренландии, то именно это президент Трамп и собирается сделать», — заявил вице-президент.

Он добавил, что главе Белого дома «наплевать» на то, что европейцы «вопят» Вашингтону, поскольку он заботится о том, чтобы поставить интересы граждан Соединенных Штатов на первое место.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

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