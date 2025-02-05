В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам

Песков: готовность Зеленского к переговорам можно воспринимать как пустые слова

Официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам должна быть чем-то подкреплена.

Таким образом Песков прокомментировал слова Зеленского о готовности к переговорам, если других вариантов не останется.

«Готовность [Зеленского к переговорам] должна на чем-то зиждиться. Она не может зиждиться на законном запрете для Зеленского (на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным. — «Газета.Ru»). Кроме как пустые слова это невозможно воспринимать», — отметил Песков.

24 января Путин сказал, что РФ готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее Трамп объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно.