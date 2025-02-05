Китай выступил против принудительного выселения жителей сектора Газа

Китай выступает против принудительного выселения жителей сектора Газа в другие страны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Китай надеется, что заинтересованные стороны воспримут прекращение огня и послевоенное управление в анклаве как шанс вернуть решение палестинского вопроса на верный путь политического урегулирования на основе решения о двух государствах, подчеркнул дипломат.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседних странах, в частности в Египте и Иордании. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

Юристы и активисты посчитали идею Трампа опасной, незаконной и неосуществимой. По данным The Guardian, население сектора Газа до войны (до октября 2023 года) составляло 2,3 миллиона человек.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генсек исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх выступили против предложения Трампа по переселению палестинцев.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».