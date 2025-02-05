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В России назвали слова Зеленского об утрате территорий «периодом правды»

Цеков: у Зеленского наступил период правды с признанием о территориях Украины
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Lex Fridman/YouTube

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не способен вернуть утраченные территории, является «периодом правды» главы государства. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

«Сегодня у Зеленского наступил период правды, который, прежде всего, связан с успехами российской армии на линии фронта в зоне СВО», — подчеркнул он.

По мнению Цекова, в следующий раз Зеленскому стоит продолжить говорить правду и признать собственную нелегитимность и вину за эскалацию конфликта на Украине.

До этого Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что ВСУ не способны вернуть территории, которые Киев утратил.

Глава государства также назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают Украине ее партнеры.

3 февраля президент США Дональд Трамп отметил, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной был достигнут большой прогресс.

Ранее в США заявили, что Запад не поможет вернуть потерянные территории.

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