Цеков: у Зеленского наступил период правды с признанием о территориях Украины

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не способен вернуть утраченные территории, является «периодом правды» главы государства. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

«Сегодня у Зеленского наступил период правды, который, прежде всего, связан с успехами российской армии на линии фронта в зоне СВО», — подчеркнул он.

По мнению Цекова, в следующий раз Зеленскому стоит продолжить говорить правду и признать собственную нелегитимность и вину за эскалацию конфликта на Украине.

До этого Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что ВСУ не способны вернуть территории, которые Киев утратил.

Глава государства также назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают Украине ее партнеры.

3 февраля президент США Дональд Трамп отметил, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной был достигнут большой прогресс.

Ранее в США заявили, что Запад не поможет вернуть потерянные территории.