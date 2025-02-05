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Зеленский раскрыл потери Вооруженных сил Украины

Зеленский сообщил, что за время боевых действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. человек
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Jose Luis Magana/AP

Вооруженные силы Украины за время боевых действий потеряли 45,1 тыс. человек, зафиксировано около 390 тыс. случаев получения ранений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое опубликовано в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Точные цифры очень важны для нас», — отметил он.

Зеленский объяснил, что количество ранений больше, чем количество раненых, «потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены».

В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили около миллиона человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии.

В период боевых действий в Курском приграничье противник лишился более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, добавил Герасимов.

Ранее советник Трампа сравнил потери ВСУ с потерями США во Вьетнаме и Корее.

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