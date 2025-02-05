Зеленский раскрыл потери Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины за время боевых действий потеряли 45,1 тыс. человек, зафиксировано около 390 тыс. случаев получения ранений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое опубликовано в социальной сети Х (бывший Twitter).
«Точные цифры очень важны для нас», — отметил он.
Зеленский объяснил, что количество ранений больше, чем количество раненых, «потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены».
В декабре прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили около миллиона человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии.
В период боевых действий в Курском приграничье противник лишился более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронированных машин, более 350 артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, добавил Герасимов.
Ранее советник Трампа сравнил потери ВСУ с потерями США во Вьетнаме и Корее.