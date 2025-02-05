Латвия планирует потратить миллионы на обучение украинских беженцев латышскому языку

Власти Латвии решили выделить почти €4,7 млн на обучение украинских беженцев латышскому языку. Об этом сообщает портал Delfi, передает ТАСС.

По его данным, курсы предназначены для беженцев, в том числе несовершеннолетних, которые получили среднее образование на Украине. Ожидается, что в 2025 году до 6375 украинских граждан смогут бесплатно посещать курсы латышского языка.

Портал отмечает, что программа обучения украинских беженцев латышскому языку реализуется в стране с 2022 года.

28 января сообщалось, что Латвийский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинцев на фоне решения президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление финансовой помощи другим странам.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.