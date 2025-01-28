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В Латвии приостановили обучение граждан Украины из-за решения Трампа

LSM: латвийский центр прекратил обучение украинцев из-за решения Трампа
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Латвийский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинцев на фоне решения президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление финансовой помощи другим странам. Об этом сообщает местный портал LSM.

«В связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней программы американской помощи иностранным государствам Национальный реабилитационный центр «Вайвари» временно приостановил обучение украинских специалистов в рамках финансируемого США проекта», — говорится в сообщении издания.

Сообщалось, что приостановка государственным департаментом США зарубежной финансовой помощи заморозит предоставляемое Украине и Тайваню финансирование на покупку американского оружия.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.

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