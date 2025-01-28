В Латвии приостановили обучение граждан Украины из-за решения Трампа

Латвийский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинцев на фоне решения президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление финансовой помощи другим странам. Об этом сообщает местный портал LSM.

«В связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней программы американской помощи иностранным государствам Национальный реабилитационный центр «Вайвари» временно приостановил обучение украинских специалистов в рамках финансируемого США проекта», — говорится в сообщении издания.

Сообщалось, что приостановка государственным департаментом США зарубежной финансовой помощи заморозит предоставляемое Украине и Тайваню финансирование на покупку американского оружия.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.