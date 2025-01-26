Финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы

Украинский офис Агентства США по международному развитию (USAID), которое поддерживает зарубежные проекты за пределами страны, получил приказ остановить работу. Об этом сообщает «Общественное».

«Офис USAID на Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней», — говорится в посте канала в Telegram.

По словам источника СМИ, сотрудники украинского офиса USAID ничего не знают о том, что будет с программой дальше.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого президент Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. Судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.

Ранее Трамп заявил, что Маск избавит США от избыточных расходов.