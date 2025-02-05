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Трамп назвал Украину хорошим местом для недвижимости

WSJ: Трамп назвал Украину хорошим местом для проектов недвижимости
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Kevin Lamarque/Reuters

Украина может стать хорошим местом для развития проектов недвижимости. Об этом, как пишет американская газета The Wall Street Journal, заявил президент США Дональд Трамп украинскому лидеру Владимиру Зеленскому осенью 2024 года.

«Этой осенью (2024 года. — прим. ред.) он также сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина была бы хорошим местом для развития недвижимости, особенно упомянув город Одессу», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает WSJ, Трамп часто говорит о внешней политике «в терминах недвижимости».

До этого сообщалось, что Трамп летом прошлого года заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что сектор Газа является «первоклассной недвижимостью».

В свою очередь сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ заявляла, что для обеспечения устойчивого мира на Украине нужно признание сторонами исторических реалий, связанных с территориями, которые на самом деле Киеву не принадлежали.

Ранее в МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине.

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