В ЕС раскрыли условие прочного мира на Украине

Для обеспечения устойчивого мира на Украине нужно признание сторонами исторических реалий, связанных с территориями, которые на самом деле Киеву не принадлежали. Об этом в беседе с РИА Новости заявила сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ.
«Необходимые шаги для достижения мира на Украине включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Киева», — подчеркнула она.
Шошоакэ также добавила, что при урегулировании ситуации на Украине крайне важно, чтобы за стол переговоров сели легитимные представители этой страны.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.
До этого Трамп также говорил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой, при этом в Кремле заявляли, что конкретных предложений от команды Трампа не поступало.
Ранее в МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине.