Евродепутат Шошоакэ: признание исторических реалий нужно для мира на Украине

Для обеспечения устойчивого мира на Украине нужно признание сторонами исторических реалий, связанных с территориями, которые на самом деле Киеву не принадлежали. Об этом в беседе с РИА Новости заявила сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ.

«Необходимые шаги для достижения мира на Украине включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Киева», — подчеркнула она.

Шошоакэ также добавила, что при урегулировании ситуации на Украине крайне важно, чтобы за стол переговоров сели легитимные представители этой страны.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.

До этого Трамп также говорил, что Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой, при этом в Кремле заявляли, что конкретных предложений от команды Трампа не поступало.

Ранее в МИД России назвали условия и возможное содержание переговоров по Украине.