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В США утверждают, что Трамп назвал Газу «первоклассной недвижимостью»

WSJ: Трамп летом заявил Нетаньяху, что Газа является первоклассной недвижимостью
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Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп летом прошлого года заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что сектор Газа является «первоклассной недвижимостью». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что Трамп попросил Нетаньяху подумать над тем, какие гостиницы могут быть построены в анклаве.

«Летом в ходе телефонного разговора Трамп заявил Нетаньяху, что сектор Газа является первоклассной недвижимостью», — говорится в публикации.

При этом Wall Street Journal отмечает, что Трамп не упоминал о возможности взятия анклава под контроль США.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».

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