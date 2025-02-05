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В Госдуме прокомментировали идею спецтрибунала по Украине

Слуцкий: идеей спецтрибунала хотят отвлечь внимание от положения ВСУ на фронте
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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что идея создания спецтрибунала по «неким преступлениям» России на Украине является антироссийской пропагандой. Его слова передает ТАСС.

Слуцкий назвал инициативу по созданию спецтрибунала «мертворожденной», процесс лишен какой-либо легитимной основы.

«Очередной антироссийский пропагандистский всплеск, чтобы отвлечь внимание от плачевного положения ВСУ на фронте. А судьи кто? Военные преступники — психопаты, спонсоры ядерных шантажистов и террористов?» — поделился депутат.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина станет ключевым приоритетом для организации на 2025 год, и она продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для российского лидера Владимира Путина и других представителей руководства страны.

Ранее план по созданию спецтрибунала против России назвали частью гибридной войны.

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