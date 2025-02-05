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В Чехии назвали последствия перемирия для Украины

Глава МИД Чехии Липавский: перемирие лишит Украину места в ЕС и НАТО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в статье для «Европейской правды» заявил, что перемирие для Украины будет означать, что страна лишится места в Евросоюзе и НАТО.

«Прекращение огня, которое заморозит территориальные достижения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, станет для Кремля вознаграждением», — пояснил Липавский.

Липавский добавил, что российский президент Владимир Путин говорил о намерениях Москвы продолжать «борьбу за интересы российского народа, которые являются основной целью специальной военной операции».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с немецким изданием Neue Zürcher Zeitung заявил, что с самого начала украинского конфликта было очевидно, что победа Украины невозможна.

По словам Орбана, в феврале 2022 года Евросоюз должен был немедленно добиться прекращения огня и начать переговоры.

Ранее депутат Рады заявил о неизбежном вступлении Украины в БРИКС.

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