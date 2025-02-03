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Орбан заявил, что у Украины с самого начала СВО не было шансов на победу

Орбан: с самого начала СВО было очевидно, что Украина не победит
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

С самого начала украинского конфликта было очевидно, что победа Украины невозможна. Об этом в беседе с немецким изданием Neue Zürcher Zeitung заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«С самого начала было ясно, что победа Украины невозможна… Сегодня мы можем помочь Украине только перемирием и миром», — отметил он.

По словам Орбана, в феврале 2022 года Евросоюз должен был немедленно добиться прекращения огня и начать переговоры.

До этого глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что, если Украина потерпит поражение в конфликте, она прекратит свое существование.

По мнению Альбареса, переговоры по урегулированию конфликта на Украине не должны проходить без учета позиции Киева. Затронув вопрос о европейской безопасности, он также отметил, что эту проблему также нельзя обсуждать без представителей стран ЕС.

Ранее в Евросоюзе призвали продолжать военную помощь Украине.

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