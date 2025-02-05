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Депутат Рады заявил о неизбежном вступлении Украины в БРИКС

Депутат Рады Дубинский заявил, что дорога Украины лежит в БРИКС
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Максим Богодвид/РИА Новости

Украине неизбежно придется стать членом БРИКС, так как Евросоюз не хочет принимать страну в свои ряды. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Так он прокомментировал слова польского президента Анджея Дуды, который выразил обеспокоенность тем, что после прекращения конфликта преступность перекинется через границу с Украины в Польшу, также затронув Западную Европу и США. По словам польского лидера, у многих украинских военнослужащих, которые вернутся с фронта домой, будут проблемы с психикой, в том числе посттравматические стрессовые расстройства.

«Это (заявление Дуды. — «Газета.Ru») означает, что в ЕС все про всех видят, и воевавших просто не пустят. Ну, ничего, нам все равно дорога в БРИКС — туда поедете», — написал парламентарий.

В конце января министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русенкранц заявила, что Евросоюзу необходимо начать обсуждение первого этапа в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в объединение к марту.

Ранее Украина официально объявила, что отказывается от любых гарантий безопасности, кроме вступления в НАТО.

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