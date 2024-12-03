Только членство в НАТО: Украина выдвинула требования по гарантиям безопасности МИД Украины заявил об отказе Киева от альтернатив членству в НАТО

Украина официально объявила, что отказывается от любых гарантий безопасности, кроме вступления в Североатлантический альянс. В Верховной раде при этом заявили, что «НАТО не защитит» и нужно «плевать на все» и делать ядерную бомбу. Генсек альянса Марк Рютте обозначил, что в данный момент речь идет только о выделении военной помощи Киеву, США приглашать Киев в альянс также не планируют. В Кремле же в очередной раз подчеркнули, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России.

В МИД Украины отказались от каких-либо гарантий безопасности для урегулирования конфликта с Россией, кроме вступления в НАТО. Об этом говорится в заявлении ведомства, приуроченном к 30-летию подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Будапештский меморандум не смог предотвратить агрессию России как государства, обладающего ядерным оружием, против Украины как государства, которое от своего ядерного арсенала отказалось; не были проведены даже предусмотренные документом консультации, которые Украина неоднократно пыталась инициировать», — говорится в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что соглашение стало «памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности».

«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — заявили в ведомстве.

По мнению украинского министерства, только вступление в Североатлантический альянс станет «единственной реальной гарантией безопасности» и «сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России».

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский обозначил, что Украина намерена вступить в НАТО только с территориями 1991 года.

«Плевать на все и делать бомбу»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя заявление МИД, выразил мнение, что вступление в альянс не сможет защитить Украину. По его словам, нет никаких других гарантий, кроме «ядерного оружия и сильной армии».

«НАТО – это очень хорошо. Но НАТО не защитит. Защитит – ядерное оружие. Надо плевать на все и на всех и делать бомбу. Дальше разберемся», — написал депутат в Telegram-канале.

Он также усомнился в возможности вступления Украины в НАТО в 2024 году. По мнению чиновника, у страны был шанс присоединиться к альянсу и заключить «нормальный мирный договор» в 2023-м, перед украинским контрнаступлением, однако сейчас такое уже невозможно.

«Такие вещи делаются с позиции силы. Сейчас [украинский президент Владимир] Зеленский довел всю страну до того, что эта позиция потеряна. К сожалению», — заявил Гончаренко.

В конце ноября The New York Times написала, что некоторые американские и европейские чиновники якобы выступают за передачу Украине ядерного оружия. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обозначил, что Вашингтон не намерен идти на подобные соглашения.

Неприемлемое решение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Украины по вступлению в НАТО, неприемлемой для РФ. По словам представителя Кремля, присоединение Украины к альянсу «абсолютно контрастирует» с российским «тезисом о неделимости безопасности», в соответствии с которым безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой.

«Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Приглашения ждать не стоит

Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что НАТО вряд ли прислушается к призыву Украины пригласить ее в альянс. По данным агентства, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига передал своим коллегам-членам альянса письмо, в котором указал, что приглашение могло бы устранить один из главных аргументов России в пользу продолжения конфликта — стремление не допустить вхождения в НАТО Украины.

«Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса [среди 32 членов НАТО]. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен», — сказал источник.

Другой собеседник Reuters заявил, что на встрече членов альянса обсудят расширение поддержки Украины, чтобы в следующем году страна могла занять прочную позицию ввиду возможных переговоров. По его оценке, лучший способ добиться этого — резко увеличить финансирование, поставки боеприпасов и темпы мобилизации. Такую позицию поддержал и генсек НАТО Марк Рютте.

«Мы обсуждаем, как закачать на Украину максимальное количество оружия, чтобы обеспечить сильную позицию Киева на переговорах о мире», — сказал он на пресс-конференции.

РИА Новости со ссылкой на AFP сообщило, что американская администрация не станет поддерживать Украину в стремлении получить приглашение в НАТО, так как избранный президент Дональд Трамп все равно может отменить это решение после вступления в должность. Более того, это может разгневать политика и вынудить его действовать в противоположном направлении.

Еще в 2002 году Украина подписала «Индивидуальный план партнерства с НАТО», однако приглашения так и не получила. После обострения отношений с Москвой украинский президент Владимир Зеленский неоднократно указывал на желание страны не только вступить в альянс, но предоставить своих солдат, чтобы заменить контингент США в Европе. Его «план победы» также включает в себя получение приглашения с последующим вступлением в НАТО. При этом альянс официально не объявлял о готовности рассмотреть Украину как нового члена объединения. Россия неоднократно заявляла, что выступает против членства Украины в НАТО и за нейтральный статус Киева.