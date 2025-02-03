Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше испугались всплеска преступности после конфликта на Украине

FT: Дуда предрек всплеск преступности на Западе после конфликта на Украине
close
Depositphotos

Окончание конфликта на Украине может привести к всплеску международной организованной преступности, которая перекинется на другие страны, Киеву понадобится сильная поддержка для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью британской газете Financial Times.

Политик выразил обеспокоенность тем, что после прекращения конфликта преступность перекинется через границу с Украины в Польшу, также затронув Западную Европу и США.

По словам Дуды, у многих украинских военнослужащих, которые вернутся с фронта домой, будут проблемы с психикой, в том числе посттравматические стрессовые расстройства.

В этом же интервью Дуда заявил, что Польша должна участвовать в переговорах по Украине.

2 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Украина выражает опасения по поводу своей роли в этих переговорах, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле ранее заявляли, что не получали от команды президента США конкретных предложений.

Ранее стало известно, что Трамп может прилететь в Польшу в апреле.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами