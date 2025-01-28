В Швеции призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины к марту

Евросоюзу необходимо начать обсуждение первого этапа в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в объединение к марту. Об этом заявила министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русенкранц в интервью европейскому бюро газеты Politico.

«Русенкранц заявила, что Европе необходимо «воспользоваться моментом» вступления Украины, чтобы открыть первый «кластер» в переговорах о членстве с ЕС, в идеале к марту», — передает ее слова издание.

Министр добавила, что шведская сторона видит ускорение на Украине процесса реформ, необходимых для вступления в союз.

Лидеры ЕС предоставили Украине статус кандидата в 2022 году и открыли формальный процесс подачи заявок в середине 2024 года, но Киев еще не начал свой первый переговорный «кластер» с блоком.

До этого сербский президент Александар Вучич допустил, что Украина вступит в Евросоюз быстрее Сербии.

Ранее стало известно об опасениях Евросоюза из-за действий Трампа.