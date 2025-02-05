Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал Карлсона прекратить «лизать задницу» Путину

Зеленский: Такеру Карлсону надо перестать «лизать задницу» Путину
close
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский журналист Такер Карлсон якобы работает на президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить лизать ему задницу, откровенно говоря», — сказал Зеленский.

На прошлой неделе Карлсон заявил, что президент Украины является диктатором, поскольку он больше не считается избранным народом политиком, а также устраняет своих политических оппонентов.

Американский журналист также отметил, что Зеленский продал свою страну и прислуживает Западу.

По его словам, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Журналист добавил, что политик не является избранным президентом Украины, также он запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Ранее Карлсон сообщил, что Зеленскому запретили давать ему интервью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами