Зеленский призвал Карлсона прекратить «лизать задницу» Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский журналист Такер Карлсон якобы работает на президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить лизать ему задницу, откровенно говоря», — сказал Зеленский.

На прошлой неделе Карлсон заявил, что президент Украины является диктатором, поскольку он больше не считается избранным народом политиком, а также устраняет своих политических оппонентов.

Американский журналист также отметил, что Зеленский продал свою страну и прислуживает Западу.

По его словам, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Журналист добавил, что политик не является избранным президентом Украины, также он запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Ранее Карлсон сообщил, что Зеленскому запретили давать ему интервью.