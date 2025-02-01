Американский журналист Такер Карлсон в беседе с британским тележурналистом Пирсом Морганом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продал страну и прислуживает Западу. Его слова передает ТАСС.

По словам Карлсона, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Журналист добавил, что Зеленский не является избранным президентом Украины, также он запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», — поделился Карлсон.

Он добавил, что Зеленский является диктатором. Карлсон считает, что поддержка Киева Соединенными Штатами наносит ущерб национальным интересам Вашингтона.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский де-факто признал, что является нелегитимным лидером, когда отвечал на слова главы российского государства.

29 января президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Ранее в США предрекли переход Киева под контроль РФ, если Вашингтон остановит помощь.