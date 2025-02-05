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В Совфеде назвали последствия торговой войны США и Китая для России

Сенатор Денисов: России не нужна торговая война США и Китая
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Depositphotos

Россия не извлечет выгоду от новой торговой войны США и Китая. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в интервью телеканалу «Вместе-РФ».

«Никому в мире, в том числе России, это новое противостояние между Вашингтоном и Пекином не выгодно», — отметил он.

Денисов подчеркнул, что торговая война США и Китая затронет логистические цепочки по всему миру. Также сенатор обратил внимание на то, что Китай стал «значительно сильнее» и уже отвечает более «громким голосом».

2 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

4 февраля стало известно, что Пекин ввел тарифы на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10%, а сжиженного природного газа и угля — на уровне 15%.

Ранее сообщалось, как китайские экспортеры планируют обойти пошлины США.

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