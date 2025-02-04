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Стало известно, как китайские экспортеры планируют обойти пошлины США

FT: компании из КНР обойдут пошлины США путем переноса производств за границу
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Kin Cheung/AP

Компании из КНР намерены переместить свои производства в другие страны, чтобы обойти введенные американскими властями пошлины. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), сославшись на китайские фирмы.

«Китайские экспортеры заявляют, что ускорят темпы перемещения своих производств за рубеж, дабы обойти пошлины США», — говорится в материале.

1 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из трех стран — КНР, Канады и Мексики. Как отметил телеканал CNN, данные государства являются крупнейшими торговыми партнерами Вашингтона.

В прошлом мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно, так как между странами действовало соответствующее соглашение. Теперь же размер тарифов для этих двух государств составляет 25%, а для КНР — 10%.

4 февраля агентство Reuters сообщило, что новые пошлины Вашингтона в отношении китайского экспорта официально вступили в силу. По информации журналистов, тарифы были введены для всех товаров, поставляемых из азиатской республики.

Ранее в ООН выразили беспокойство из-за возможного влияния новых пошлин США на мировую экономику.

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