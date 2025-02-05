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Трамп заявил о сроках оглашения позиции США о принадлежности Западного берега реки Иордан

Трамп: США заявят о принадлежности Западного берега реки Иордан в течение месяца
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Ammar Awad/Reuters

Вашингтон обнародует официальную позицию о принадлежности Западного берега реки Иордан в течение ближайших четырех недель, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на вопрос журналистов, признает ли правительство Соединенных Штатов суверенитет Израиля над Западным берегом, Трамп отметил, что этот вопрос обсуждается со многими представителями еврейского государства. По словам президента, пока Вашингтон не занял никакой позиции. Но уже в течение следующих четырех недель будет сделано официальное заявление.

5 февраля Трамп пообещал взять сектор Газа под контроль США.

В тот же день Трамп предложил переселить жителей Газы в другие страны, в том числе в Египет и Иорданию.

В свою очередь, представители движения ХАМАС отказались принять предложение президента США выселить палестинцев из сектора Газа.

Ранее Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину.

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