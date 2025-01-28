Сенат утвердил главу минфина США

Американский сенат утвердил кандидатуру Скотта Бессента на пост главы минфина США. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, кандидатуру Бессента поддержали 68 человек, а 29 высказались против.

«Он (Бессент. — «Газета.Ru») привнесет в свою новую должность богатый опыт работы в частном секторе экономики и на рынках, а также заботу о нуждах работающих американцев», — сказал по итогам голосования лидер большинства в сенате Джон Тун.

Он добавил, что Бессент — пример «американской мечты в действии».

Бессент родился в 1962 году в Южной Каролине, а образование получил в Йельском университете. В прошлом мужчина поддерживал демократов и работал на Джорджа Сороса (американский финансист, инвестор и филантроп; из его финансовых операций наиболее известны валютные спекуляции, а в политике он придерживался идеологии, ставящей интересы человечества выше интересов отдельных государств и наций, поэтому поддерживал инициативы, которые позволяли существовать открытой дискуссии и разным точкам зрения). Во время выступления в сенате он заявил, что при президенте Дональде Трампе США начнут экономически процветать. По словам Бессента, в случае необходимости он будет готов к «введению новых санкций, в особенности в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, до таких уровней, чтобы Россия села за стол переговоров».

Ранее сообщалось, что в США проверяют чиновников на лояльность к Трампу.