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США начали отзывать зарубежных сотрудников программ помощи

США начали отзывать сотрудников всех зарубежных программ помощи по линии USAID
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Cheryl Ravelo/Reuters

Государственный департамент США начал отзывать сотрудников зарубежных программ помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает ABC News.

Всего за рубежом работает около двух тысяч сотрудников агентства.

3 февраля в Вашингтоне закрыли штаб-квартиру USAID. При этом «специальный служащий» в администрации Дональда Трампа Илон Маск заявил, что он находится в процессе закрытия агентства в целях сокращения расходов.

21 января Трамп подписал указ о приостановке программ помощи зарубежным странам на 90 дней. 29 января президент США Дональд Трамп частично отступил от этого указа, сделав исключение для «спасающей гуманитарной помощи». Тем не менее его указ уже заставил многие гуманитарные миссии Организации Объединенных Наций сокращать расходы.

Ранее 50% опрошенных граждан США выступили против присутствия Маска в Белом доме.

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