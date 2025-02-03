Происходящее сейчас на Украине напоминает Руину периода XVII века, когда произошел распад казацких военно-политических формирований. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

Он отметил, что в середине XVII века территория современной Украины была окраиной границ и влияний России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи. По его словам, жить в Руине было опасно, поскольку крымские татары ловили людей и отправляли в рабство в Османскую империю.

«Новая Руина сегодня налицо», — написал Медведчук в своем блоге.

В качестве примера политик привел статистику о количестве покинувших Украину граждан — около 500 тысяч человек.

Он добавил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский, играя роль «любимой политической жены» бывшего президента США Джо Байдена, рассчитывает на то, что его положение не изменится при новом главе Белого дома Дональде Трампе, «что не соответствует здравому смыслу».

Ранее Медведчук рассказал, кто принесет мир Украине.