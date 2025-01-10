В Болгарии призвали вернуть стране часть территории Украины

Юг Одесской области Украины (Южная Бессарабия. — «Газета.Ru») следует вернуть в состав Болгарии. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Политик назвал полностью обоснованными претензии избранного президента США Дональда Трампа к Канаде. То же самое касается претензий будущего хозяина Белого дома на Панамский канал, отметил он.

«То же самое и с Южной Бессарабией... Нет ничего более логичного, чем объединение Болгарии и Македонии в одно общее государство, а также возвращение Южной Бессарабии обратно в состав Болгарии», — считает Костадинов.

Он обратил внимание, что свыше 450 лет коренное население этого региона составляют болгары.

Глава партии также выразил мнение, что Украина «развалится на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся украинской государственности».

«Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию», — добавил он.

До этого лидер ультраправой партии венгерского парламента «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что если в результате военных действий Украина перестанет существовать как независимое государство, Венгрия может претендовать на Закарпатье.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский не верит в возвращение территорий военным путем.