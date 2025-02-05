Эксперты раскрыли, кто выиграет из-за торговой войны США и Китая

РБК: Россия может извлечь выгоду в новой торговой войне США и Китая

Россия может извлечь выгоду из китайско-американских тарифов. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Москва способна заместить выпадающие из-за тарифов объемы, выразил уверенность научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Дмитрий Кузнецов. При этом он отметил, что в текущей ситуации необходимо учитывать санкционные ограничения.

Аналитик обратил внимание на то, что при повышении барьеров в торговле между двумя государствами всегда выигрывают третьи страны.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, Москва станет главным бенефициаром отказа Пекина от американских энергоресурсов.

«Безусловно, Россия выигрывает от ответных китайских ограничений в отношении указанной группы товаров США», — согласилась заведующая кафедрой международного бизнеса Финансового университета Марина Амурская.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук не исключил, что издержки на закупку американской нефти и общее ухудшение торговли с США «могут повысить вероятность того, что китайские компании согласятся приобретать российскую нефть, несмотря на существующие санкционные риски».

2 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Размер пошлин для Мексики и Канады составил 25%, тогда как для Китая — 10%. Позже Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран, но не для Китая.

4 февраля стало известно, что Пекин ввел тарифы на импорт американской нефти и сельскохозяйственной техники на уровне 10%, а сжиженного природного газа и угля — на уровне 15%.

Ранее сообщалось, как китайские экспортеры планируют обойти пошлины США.