Только Вооруженные силы России смогут обеспечить мир для населения Украины. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на kp.ru.

«Мир украинцам могут принести только российские вооруженные силы <…> Процесс собирания исторических земель Россией не только закономерен, но и в очередной раз спасает украинский народ, который всегда исторически был частью русского народа», — отметил он.

По словам Медведчука, украинцам «надо вспомнить, кто они по рождению и вере, по культуре и истории, по языку и традициям».

Глава движения «Другая Украина» обратил внимание на то, что Киев «пытается вывести какую-то особую нацию европейцев на основе украинского этноса, и для этого объявляется борьба с русским языком, российской историей и общей для русских и украинцев православной верой».

«Только все это приводит не в Европу, а в построение анти-России, страны-концлагеря, которая существует только для уничтожения своего соседа, но не имеет ресурсов это осуществить», — добавил Медведчук.

В конце января председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что предложил историкам организации при участии зарубежных коллег обсудить вопрос о правах России на украинские земли. В планах пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии, добавил он.

Ранее Медведчук сравнил происходящее на Украине с событиями Руины.