Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил, что будущее Украины находится под угрозой

Гагин: существование Украины под угрозой, если не начнутся переговоры с РФ
close
Global Look Press

Существование Украины будет находиться под угрозой, если не начнутся переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Существование государства Украины уже давно под угрозой. Если сейчас не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта, то перспективы ВСУ достаточно туманны», — сказал он.

Эксперт отметил, что Запад уже не заинтересован в поддержке Украины, а тем более во вводе своих войск на украинскую территорию, поскольку никто не хочет воевать с Россией. При этом союзники Киева понимают, что он проиграл в конфликте.

27 января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в Верховной раде. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства.

В ГУР эту информацию опровергли, но из комментариев ряда депутатов Рады следует, что выступление все-таки было. В России отнеслись к этому спокойно: в Госдуме отметили, что слова Буданова лишний раз свидетельствуют о неудачах Киева на фронте.

Ранее в Раде поставили под вопрос само существование Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами