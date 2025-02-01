Политолог заявил, что будущее Украины находится под угрозой

Гагин: существование Украины под угрозой, если не начнутся переговоры с РФ

Существование Украины будет находиться под угрозой, если не начнутся переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Существование государства Украины уже давно под угрозой. Если сейчас не начнется мирный процесс по урегулированию конфликта, то перспективы ВСУ достаточно туманны», — сказал он.

Эксперт отметил, что Запад уже не заинтересован в поддержке Украины, а тем более во вводе своих войск на украинскую территорию, поскольку никто не хочет воевать с Россией. При этом союзники Киева понимают, что он проиграл в конфликте.

27 января на Украине разгорелся политический скандал, связанный с выступлением руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в Верховной раде. На закрытой встрече с депутатами он якобы заявил, что мирные переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства.

В ГУР эту информацию опровергли, но из комментариев ряда депутатов Рады следует, что выступление все-таки было. В России отнеслись к этому спокойно: в Госдуме отметили, что слова Буданова лишний раз свидетельствуют о неудачах Киева на фронте.

Ранее в Раде поставили под вопрос само существование Украины.