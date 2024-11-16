Стало известно, что Трамп намерен принудить Иран к ядерной сделке

Избранный президент США Дональд Трамп намерен оказать максимальное экономическое давление на Иран, чтобы принудить исламскую республику к ядерной сделке. Об этом пишет The Financial Times, знакомых с планами команды будущего главы Соединенных Штатов.

«Команда Трампа готовит указы, которые он может издать в первый день в Овальном кабинете, против Тегерана, в частности для ужесточения и добавления санкций против иранского экспорта нефти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая тактика рассчитана на то, чтобы вынудить Тегеран к переговорам с Вашингтоном, чтобы заключить ядерную сделку и изменить региональную политику.

16 ноября власти Ирана отвергли информацию американских СМИ о том, что американский миллиардер, соратник Трамп Илон Маск провел встречу с постоянным представителем исламской республики при ООН Амиром Иравани. 15 ноября газета New York Times сообщила, что 11 ноября в Нью-Йорке Маск якобы провел встречу с Иравани.

Ранее Илон Маск пообещал «уничтожить» тех, кто обвиняет его в связях с Россией.