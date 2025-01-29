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В Иране заявили, что не получали от США сигналов о ядерных переговорах

Глава МИД Аракчи: Иран не получал от США четких сигналов о ядерных переговорах
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран не получал от США четких сигналов о ядерных переговорах. Об этом завил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«Никакого четкого сигнала от правительства США не было ни отправлено, ни получено, и то, что говорят, есть (лишь - ред.) в СМИ...» — сказал дипломат.

По его словам, в настоящее время никакого решения о возобновлении переговоров с Вашингтоном по этому вопросу нет.

20 января представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если западные страны воспользуются механизмом snapback для восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Исламской Республики.

Позднее в семье верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявили, что страна не хочет провоцировать США.

Ранее в МИД России заявили, что утверждения Ирана о выходе из ДНЯО являются предупреждением странам Запада.

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