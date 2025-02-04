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Пушков назвал «напускной» решимость Евросоюза тягаться с Трампом

Пушков сообщил, что Евросоюзу не хватить духу схлестнуться с Трампом
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Евросоюзу не хватит решимости ответить президенту США Дональду Трампу в случае введения им пошлин. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Эта решимость — напускная. Духу не хватит. Схлестнуться с Трампом — это не евромелюзгой манипулировать», — подчеркнул он.

Накануне Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. По его словам, конкретный график введения пошлин отсутствует, однако «это произойдет очень скоро». Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обратила внимание на то, что потенциальная торговая война между США и ЕС нанесет ущерб обеим сторонам и будет выгодна лишь Китаю. Она подчеркнула, что в торговых войнах нет победителей.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Ранее в Евросоюзе признали отставание от других крупных экономик мира.

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