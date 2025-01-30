В Евросоюзе признали отставание от других крупных экономик мира

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз более 20 лет отстает от других крупных экономик

Европейский союз (ЕС) более 20 лет отстает от других крупных экономик мира. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Политик провела пресс-конференцию, в ходе которой представила стратегию по повышению конкурентоспособности регионального содружества. В ходе мероприятия она обратила внимание, что между странами — членами ЕС и другими государствами существует постоянный разрыв в росте производительности.

«ЕС должен срочно устранить давние барьеры и структурные недостатки, которые его сдерживают. Более двух десятилетий Европа не успевает за другими крупными экономиками», — подчеркнула фон дер Ляйен.

24 января портал Euractiv сообщил, что ЕК планирует представить пятилетнюю стратегию по повышению конкурентоспособности регионального содружества. В том числе она предполагает упрощение административных процедур для бизнеса, что должно стимулировать экономический рост в государствах — членах ЕС.

Как выяснили журналисты, фон дер Ляйен окрестила данный документ «Северной звездой» нового состава Европейской комиссии.

Ранее в ЕК рассказали об утрате региональным содружеством привлекательности для инвесторов.