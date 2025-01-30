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В Евросоюзе признали отставание от других крупных экономик мира

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз более 20 лет отстает от других крупных экономик
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Virginia Mayo/AP

Европейский союз (ЕС) более 20 лет отстает от других крупных экономик мира. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Политик провела пресс-конференцию, в ходе которой представила стратегию по повышению конкурентоспособности регионального содружества. В ходе мероприятия она обратила внимание, что между странами — членами ЕС и другими государствами существует постоянный разрыв в росте производительности.

«ЕС должен срочно устранить давние барьеры и структурные недостатки, которые его сдерживают. Более двух десятилетий Европа не успевает за другими крупными экономиками», — подчеркнула фон дер Ляйен.

24 января портал Euractiv сообщил, что ЕК планирует представить пятилетнюю стратегию по повышению конкурентоспособности регионального содружества. В том числе она предполагает упрощение административных процедур для бизнеса, что должно стимулировать экономический рост в государствах — членах ЕС.

Как выяснили журналисты, фон дер Ляйен окрестила данный документ «Северной звездой» нового состава Европейской комиссии.

Ранее в ЕК рассказали об утрате региональным содружеством привлекательности для инвесторов.

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